У Путина выдвинули ультиматум для возобновления переговоров с Украиной и США: чего хотят

Владимир Путин и Юрий Ушаков

В Кремле был выдвинут ультиматум для продолжения трехсторонних мирных переговоров с Украиной и Соединенными Штатами — путинский режим продолжает требовать «сдать» Донбасс.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

Он цинично заявил, что в очередном раунде трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по Украине «нет смысла», пока ВСУ не выйдут из Донецкой области.

«Все понимают, в частности, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать только один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», — сказал помощник диктатора.

Ушаков признал, что США сейчас заняты «другими серьезными проблемами».

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что передача Донбасса России не остановит войну, а только спровоцирует Кремль на требования отдать Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, Владимир Зеленский подверг резкой критике идеи относительно территориальных компромиссов с Россией.

По его словам, переговоры на данный момент не дают результатов, потому что РФ вместо конструктивного диалога выдвигает ультиматумы. Президент также подтвердил, что Украина может получить гарантии безопасности от США только при условии вывода войск с Донбасса.

