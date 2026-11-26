Владимир Путин. / © Associated Press

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США конкретизировали предложения по гарантиям безопасности для Украины. Американский посланник Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону удалось убедить Москву согласиться на гарантии по образцу статьи 5 НАТО, предусматривающие обязательство союзников реагировать на агрессию, в том числе с применением военной силы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По словам Кушнера, предложенные гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО должен утвердить президент США Дональд Трамп через конституционные и конгрессные процедуры. Впрочем, подчеркнул он, американский президент согласится на них лишь при условии, что они будут отвечать национальным интересам Америки, а более широкие договоренности безопасности минимизировать риск их применения.

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Более того — объяснил Кушнер, гарантии безопасности для Украины можно рассматривать только вместе с послевоенной европейской архитектурой безопасности.

Отметим, представители, причастные к мирным переговорам, сообщили Wall Street Journal, что американские переговорщики нарушили идею о том, что Украина может уступить контроль над Донбассом в обмен на полноценное членство в НАТО или заморозить нынешнюю линию фронта в обмен на гарантии безопасности как два возможных сценария завершения войны в Украине.

Разногласия в видении гарантий безопасности

Аналитики ISW отмечают, что предложенный США процесс утверждения гарантий безопасности может помешать получению Украиной такой защиты.

«Предложение США, очевидно, теперь предусматривает, что Украина получит гарантии безопасности только после того, как Конгресс США и Россия их одобрят, Трамп убедится, что гарантии не будут активированы, и будет согласована более широкая послевоенная архитектура европейской безопасности», — говорится в отчете.

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Впрочем, согласование единой системы гарантий безопасности для Украины между Конгрессом США и РФ, а также заключение европейского соглашения о безопасности, которое будет учитывать интересы всех стран Европы, может существенно затянуть этот процесс. Более того, достичь таких договоренностей может оказаться вообще невозможно.

Дело в том, акцентируют американские аналитики, что существует большое разногласие между тем, что предлагали американские и европейские переговорщики, и тем, что Москва заявила о своей готовности принять. Ведь кремлевские чиновники постоянно отклоняли практически все существенные гарантии безопасности для Украины, в частности развертывания иностранных войск в Украине.

«Российские чиновники также связывали обсуждение вопроса о прекращении войны с пересмотром европейской архитектуры безопасности в соответствии со своими требованиями, включающими первоначальное требование к НАТО вывести оружие и военный персонал из государств, присоединившихся к Альянсу после 1997-го», — говорится в отчете Института.

Камень преткновения — Донбасс

В ISW отмечают, что российские чиновники неоднократно настаивали, чтобы Украина передала контроль над Донбассом еще до прекращения огня и начала переговоров, а не рассматривала этот вопрос в рамках окончательного мирного соглашения.

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«Российские чиновники постоянно требовали, чтобы Украина вывела войска из контролируемых Украиной частей Донбасса, прежде чем смогут произойти какие-либо прекращения огня или содержательные переговоры», — отмечают аналитики.

В то же время настаивание Москвы на том, чтобы Киев отказался от контроля над Донбассом как предпосылку для мирных переговоров, потребует от Украины отказаться от крепостного пояса, который сейчас удерживают ее силы, прежде чем получить какие-либо гарантии безопасности.

«Российские войска не смогли захватить остальной Донбасс, несмотря на то, что это является приоритетной целью президента-диктатора Владимира Путина от 2022 года. ISW не оценивает, что российские войска вообще захватят его, если поддержка Украины будет продолжаться примерно на текущем уровне», — подытожил в Институте изучения войны.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что зять президента США Джаред Кушнер во время непубличных мирных переговоров в последние месяцы нарушал идею вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки РФ. Эта возможность неоднократно обсуждалась с европейскими представителями, хотя раньше такой сценарий считали маловероятным.

В свою очередь президент Владимир Зеленский считает, что добровольное отступление Сил обороны с Донбасса будет означать проигрыш в войне. По его словам, после этого Кремль будет выражать захватнические претензии на Харьковщину, Сумскую, Запорожье или Днепропетровщину.

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