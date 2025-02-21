В Кремле заявляют, что не считают, что администрация президента США Дональда Трампа заняла "пророссийскую" позицию.

Об этом заявил спикер диктатора-президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока нет никакой конкретики по поводу встречи "фюрера" Путина и Трампа. Впрочем, отмечает Песков, "есть только понимание ее необходимости". Упомянул он и о "спонсировании США войны". По словам спикера диктатора, "это было бы неправильным.

Комментируя информацию в СМИ о том, что у политики РФ и США были неофициальные встречи в Швейцарии, Песков сказал, мол, не располагает информацией об этом.

Напомним, спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что во время поездки в Москву он "развивал дружбу" с российским "фюрером" Владимиром Путиным.

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