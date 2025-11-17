- Дата публикации
У Путина высказались об анонсированных Трампом новых санкциях
Дмитрий Песков анонсировал «крайне негативную» реакцию на принятие соответствующего закона о санкциях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против государств, имеющих экономические отношения с Москвой.
Заявление спикера российского диктатора распространяют средства массовой пропаганды.
Песков сказал, что Москва будет внимательно следить за ходом рассмотрения в США законопроекта о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией.
По словам спикера Кремля, РФ будет следить за тем, о каких именно «деталях» будет идти речь в законопроекте.
Говоря о будущей реакции Москвы на соответствующий законопроект, Песков отметил, что она будет «крайне негативной».
Напомним, Трамп анонсировал возможное введение новых санкций против государств, имеющих экономические отношения с Россией. Подготовкой соответствующего законопроекта занимается Республиканская партия. Инициатива может позволить президенту США ввести пошлины до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители и не поддерживают Украину. Речь идет об Иране, Китае и Индии.