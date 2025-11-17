У Путина высказались об анонсированных Трампом новых санкциях

Владимир Путин и Дмитрий Песков / © Associated Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против государств, имеющих экономические отношения с Москвой.

Заявление спикера российского диктатора распространяют средства массовой пропаганды.

Песков сказал, что Москва будет внимательно следить за ходом рассмотрения в США законопроекта о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией.

По словам спикера Кремля, РФ будет следить за тем, о каких именно «деталях» будет идти речь в законопроекте.

Говоря о будущей реакции Москвы на соответствующий законопроект, Песков отметил, что она будет «крайне негативной».

Напомним, Трамп анонсировал возможное введение новых санкций против государств, имеющих экономические отношения с Россией. Подготовкой соответствующего законопроекта занимается Республиканская партия. Инициатива может позволить президенту США ввести пошлины до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители и не поддерживают Украину. Речь идет об Иране, Китае и Индии.