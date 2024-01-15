У Путина высказались об уничтожении самолетов А-50 и Ил-22 в Украине

Песков посоветовал поинтересоваться судьбой самолетов у российского Минобороны.
Кремль утверждает, что не располагает информацией о том, чтобы какие-то российские самолеты были сбиты украинскими силами.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о сбитых военных самолетах А-50 и Ил-22.
"Нет, информации нет. Потом все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции", – сказал Песков.
Он также посоветовал уточнять данную информацию в Министерстве обороны РФ.
Напомним, 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 в Приазовье.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Срочно! Залужный подтвердил сбитие российских самолетов
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