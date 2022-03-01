У Путина за нападение на Украину отобрали почетный черный пояс из тхэквондо

У Путина за нападение на Украину отобрали почетный черный пояс из тхэквондо

Путин 24 февраля напал на Украину.

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) отозвала у президента России Владимира Путина почетный черный пояс 9-го дана, присвоенный ему в 2013 году, за нападение на Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В World Taekwondo отметили, что осуждают жестокие нападения РФ на невинных людей в Украине, которые противоречат ее ценностям – уважению и терпимости.

"Мнения Международной организации тхэквондо — с народом Украины, и мы надеемся на немедленное прекращение этой войны", — говорится в заявлении организации.

Также указывается, что в знак солидарности с Международным олимпийским комитетом (МОК) на мероприятиях под эгидой World Taekwondo не будут использоваться национальные флаги и гимны России и Беларуси, а также не будут проводиться международные соревнования на территории этих стран.