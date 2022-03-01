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У Путина за нападение на Украину отобрали почетный черный пояс из тхэквондо

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У Путина за нападение на Украину отобрали почетный черный пояс из тхэквондо

Associated Press

Путин 24 февраля напал на Украину.

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) отозвала у президента России Владимира Путина почетный черный пояс 9-го дана, присвоенный ему в 2013 году, за нападение на Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В World Taekwondo отметили, что осуждают жестокие нападения РФ на невинных людей в Украине, которые противоречат ее ценностям – уважению и терпимости.

"Мнения Международной организации тхэквондо — с народом Украины, и мы надеемся на немедленное прекращение этой войны", — говорится в заявлении организации.

Также указывается, что в знак солидарности с Международным олимпийским комитетом (МОК) на мероприятиях под эгидой World Taekwondo не будут использоваться национальные флаги и гимны России и Беларуси, а также не будут проводиться международные соревнования на территории этих стран.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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