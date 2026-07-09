У Путина заговорили о «мире», но в то же время выдвинули новые угрозы: заявление Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

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В России продолжают лживо заявлять, что якобы готовы к мирному решению войны против Украины. Впрочем, в то же время цинично уверяют, что у них достаточно ресурсов для продления так называемой «сво».

Об этом заявил пресс-секретарь «фюрера» Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля еще и нагло пригрозил Украине расширением «буферной зоны» вдоль границы. По его словам, чем больше ВСУ будут наносить удары по территории страны-агрессора России, тем большей якобы будет эта зона.

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Заметим, что Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что украинские дальнобойные удары могут приблизить завершение войны. Он повторил угрозы, что Москва якобы будет вынуждена увеличивать «зону безопасности» — как ответ на атаки.

Он дерзко обвинил Украину в якобы эскалации, которая «в определенной степени продлит „сво“.

Спикер Владимира Путина также прокомментировал слова президента США о возможном закрытии украинского неба. Песков повторил нарратив Кремля, что это будет означать участие военных стран НАТО в Украине. Что, по его словам, якобы противоречит целям так называемой «специальной военной операции». Он назвал эту информацию «новой» и добавил, что в Кремле еще должны ее «осмыслить».

Напомним, накануне Песков возмущенно высказался о поддержке Украины со стороны западных стран. Он заявил, что Кремль больше не считает боевые действия так называемой «сво», потому что Россия якобы воюет не только с Украиной, но и со странами Европы и США. Поэтому, утверждает он, это уже не спецоперация, а полномасштабная война.

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