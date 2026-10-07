Кремль. / © Associated Press

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В Кремле снова высказались об «урегулировании» начатой войны против Украины. Мол, приветствуют позицию Индии о готовности присоединиться к этому процессу.

Об этом заявил спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Кремль якобы «благодарен индийским друзьям» за их готовность внести «посильный вклад» в «урегулирование» и за идеи, которые предлагает Нью-Дели.

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Кроме того, Песков дерзко похвалил готовность Индии присоединиться к поиску решения о войне в Украине. При этом он обвинил Европу в «агрессивной риторике» в адрес РФ.

Упреки в адрес США

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что якобы в Москве не видят активности Вашингтона в «урегулировании» войны против Украины. По его словам, Кремль скептически оценивает роль США как посредника. Более того, он утверждает, что после саммита в Анкоридже Белый дом якобы не смог придерживаться достигнутых договоренностей.

Рябков подчеркнул, что именно отсутствие активности со стороны Америки для Кремля означает продолжение так называемой «специальной военной операции» — то есть войны — «в соответствии с указаниями» «фюрера» Владимира Путина.

Впрочем, представитель МИД России заверил, что паузы в контактах Москвы и Вашингтона по отношению к Украине якобы нет.

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Мирные переговоры — последние новости

Издание Hindustan Times со ссылкой на источники пишет о том, что Индия предложила Украине и РФ трехэтапное перемирие. Речь идет о прекращении атак по энергетической и другой инфраструктуре, обеспечении беспрепятственной транспортировки зерна и энергоносителей через порты Черного моря, а также прекращении атак на коммерческие суда в стратегически важной акватории.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова пойти на прекращение огня по индийскому плану. По его словам, Киев получил четыре предложения относительно возможного перемирия — от Индии, Турции, Египта и США.

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