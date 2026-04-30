Политика
771
1 мин

У Путина заговорили о новом прекращении огня: заявление Кремля

В Кремле дерзко заговорили о якобы желании прекращения огня и даже обещают назвать сроки.

Елена Капник
Владимир Путин. / © Associated Press

Накануне в Кремле дерзко заявили, что готовы к прекращению огня на «День победы» 9 мая. Более того, говорят, конкретные сроки будут объявлены.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора-президента РФ Дмитрий Песков.

«Они будут объявлены», — ответил спикер «фюрера» на вопрос, определены ли уже конкретные дни и часы прекращения огня.

Отметим, что Украина официально не ответила на так называемое предложение, прозвучавшее в Москве.

Путин просит перемирие на 9 мая — что известно

Накануне помощник «фюрера» РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу. Представитель Кремля рассказал, что во время разговора диктатор высказался о готовности объявить перемирие на период празднования Дня победы. Трамп вроде бы поддержал инициативу.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев просили не атаковать энергетические объекты в России. По его словам, он получил уведомление от партнеров.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что такой «жест доброй воли» и «прагматическое» предложение Путина о перемирии 9 мая — это попытка гарантировать безопасность парада в Москве.

