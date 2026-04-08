Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле цинично заявляют, что ждут возобновления трехсторонних мирных переговоров в формате Россия — США — Украина.



Об этом заявил спикер российского «фюрера» Владимира Путина — Дмитрий Песков.

По его словам, Россия вроде бы ожидает «удлинения переговорного процесса». Мол, сейчас Вашингтон занят иранскими делами, но Москва надеется, что «в ближайшей перспективе» у американских представителей появится больше времени для украинского трека.

«Надеемся, что уже в ближайшей перспективе у них будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате», — дерзко высказался представитель «фюрера» и добавил, что в Кремле ценят «миротворческие усилия» президента США Дональда Трампа по Украине.

Напомним, после начала операции «Эпическая ярость» США в Иране мирные переговоры по Украине оказались на паузе. Советник Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что активная фаза переговоров будет оставаться на паузе до тех пор, пока идет война на Ближнем Востоке. В то же время, заявил он, гуманитарное направление, в том числе обмены пленными, продолжает работать.