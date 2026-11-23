Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

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Следующий раунд трехсторонних переговоров по войне в Украине может состояться в ближайшее время. В Кремле ориентируются на Абу-Даби как основную площадку для встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют вражеские средства массовой пропаганды.

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По словам Пескова, новые трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России могут состояться в ближайшее время. В то же время, конкретных дат проведения встречи пока нет.

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«Новые трехсторонние переговоры скоро состоятся», — сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Спикер Кремля отметил, что Москва рассматривает Абу-Даби как площадку для следующего раунда переговоров, однако не исключает других вариантов.

К слову, 19 ноября в Берлине президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланниками лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также с европейскими советниками по нацбезопасности. Стороны обсудили завершение войны, гарантии безопасности для сдерживания России, углубление координации между Украиной, США и Европой. Зеленский рассчитывает на помощь Вашингтона в быстрой организации первой многосторонней встречи команд при полном участии Европы.

Заметим, что Зеленский допустил возможность проведения трехстороннего саммита на самом высоком уровне на полях G20, если Украина получит официальное приглашение от США. Президент подчеркнул, что Киев готов провести переговоры о мире в Украине до Рождества или даже раньше, поскольку скорость напрямую влияет на сохранение жизней.

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