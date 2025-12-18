У Путина заговорили о подготовке к контактам с США: детали

Дмитрий Песков. / © Getty Images

Реклама

Российская Федерация готовит контакты с Соединенными Штатами Америки, чтобы получить информацию о работе американской делегации, Украины и Евросоюза по урегулированию войны.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, проделанной американцами с европейцами и с украинцами", - отметил Песков.

Реклама

По словам спикера Кремля, пока конкретные даты и форматы переговоров еще не уточнены.

Напомним, издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщило, что США и Россия проведут переговоры по войне в Украине уже в эти выходные. Белый дом намерен представить Москве результаты последнего раунда консультаций в Берлине, где обсуждался обновленный мирный план. Вашингтон постарается убедить Кремль согласиться с новыми предложениями о прекращении боевых действий.