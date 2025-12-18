- Дата публикации
У Путина заговорили о подготовке к контактам с США: детали
Пока конкретных дат и форматов переговоров еще нет, говорят в Москве.
Российская Федерация готовит контакты с Соединенными Штатами Америки, чтобы получить информацию о работе американской делегации, Украины и Евросоюза по урегулированию войны.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, проделанной американцами с европейцами и с украинцами", - отметил Песков.
По словам спикера Кремля, пока конкретные даты и форматы переговоров еще не уточнены.
Напомним, издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщило, что США и Россия проведут переговоры по войне в Украине уже в эти выходные. Белый дом намерен представить Москве результаты последнего раунда консультаций в Берлине, где обсуждался обновленный мирный план. Вашингтон постарается убедить Кремль согласиться с новыми предложениями о прекращении боевых действий.