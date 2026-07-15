У Путина заговорили о «сигналах» от США и сделали новое заявление относительно Украины: детали

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле утверждают, что в настоящее время администрация Белого дома занята другими международными вызовами. Мол, поэтому Украина не является главным приоритетом для Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков.

Представитель «фюрера» хвастался «каналами общения» РФ и США. Он высказался, что якобы Москва «получает сигналы» о готовности Вашингтона вернуться к посредничеству в переговорах по войне в Украине. В то же время сейчас, по словам Пескова, администрация Дональда Трампа сосредоточена на обострении ситуации на Ближнем Востоке.

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«Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы после того, как у них станет свободнее с проблемами, в дальнейшем предоставлять свои посреднические услуги», — высказался представитель Кремля.

Песков прокомментировал и возможное ужесточение американских санкций против Российской Федерации. В Кремле отмечают, что «внимательно слушают, фиксируют и анализируют заявления» о поступающих из Вашингтона санкционном давлении и будут оценивать их в зависимости «от дальнейшего развития событий».

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы и дальше «открыта к достижению своих целей политико-дипломатическим путем». В то же время, он традиционно перевел ответственность за продолжение войны на Украину, обвинив в нежелании завершать боевые действия. Песков призвал США повлиять на Киев, чтобы, по его словам, прекратить атаки по российской инфраструктуре.

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