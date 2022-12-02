У Путина заявили, что дипломатический путь является "наилучшим" для достижения интересов России в Украине

В Москве не прекращают лукавить, что готовы к переговорам с Киевом. Мол, дипломатический путь является "наиболее предпочтительным" для достижения интересов агрессора России в Украине. Впрочем, о каких интересах идет речь, не сообщают.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские ОМП.

По его словам, война, или как ее называют в РФ "специальная военная операция", продолжается. Ведь Кремль не готов уходить из Украины.

"Очень важно это увязывать – при этом президент Путин был, есть и остается открытым для контактов, для переговоров. Потому что, конечно, лучший путь достижения наших интересов – это мирные дипломатические средства", – заявил Песков.

Напомним, в Кремле снова заявляют о невозможности переговоров с Украиной. У президента-диктатора Владимира Путина в этом снова обвиняют Киев. Мол, переговорам мешает "украинская позиция", – бросил обвинение Песков.

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