У Путина заявили, что маневры российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву

Так в Кремле ответили на протест МИД Украины о блокировании судоходства.
Все военные маневры российских кораблей в Черном море в рамках учений соответствуют международному праву.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря осуществляются в строгом соответствии с международным морским правом", — сказал Песков, комментируя ноту протеста, которую выразило Министерство иностранных дел Украины относительно блокирования судоходства.
По его словам, торговые маршруты не блокируются.
Напомним:
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должна была бы дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях. По словам министра, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.
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