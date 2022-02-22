У Путина заявили, что не хотят разрывать отношения с Украиной

У Путина заявили, что не хотят разрывать отношения с Украиной

Официальная Москва утверждает, что они о таком решении не думают.

В России отреагировали на возможное прекращение дипотношений с Украиной, которое ранее допустил президент Владимир Зеленский. В Москве говорят, что мол, не поддерживают такую инициативу Киева.

Об этом сказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, которого цитирует пропагандистское "РИА Новости".

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"Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", – сказал он.

В свою очередь, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "в Кремле считают это крайне нежелательным сценарием".

"Это сделает все еще сложнее для народов двух стран", – отметил спикер Путина.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.

Также украинский лидер заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" является эскалационным шагом. Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы о Донбассе дипломатическим путем.

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