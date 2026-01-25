- Дата публикации
У Путина заявили, что не разделяют методов Трампа
Песков рассказал, как России реагировать на силовые методы президента США в политике.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал американского лидера Дональда Трампа опытным политиком и высказался о методах его работы и приоритетах.
Об этом он сказал в разговоре с российскими пропагандистами.
«Трамп — это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса — строгого, беспощадного бизнеса», — отметил он.
Официальный представитель Кремля добавил, что Трамп отстаивает, прежде всего, свои интересы и интересы США.
Кроме того, Песков высказался о методах американского лидера и заявил, что они состоят в решении вопросов через силу.
«Трамп является сторонником решения всего „через колено“ на русском. Он говорит, что решение через силу, по-нашему, это решение „нагибать через колено“. И нагибающиеся… они будут дальше нагибаться. Главное — с Россией этого не делать», — добавил он.
