У Путина заявили, что не разделяют методов Трампа

Дмитрий Песков / © Associated Press

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал американского лидера Дональда Трампа опытным политиком и высказался о методах его работы и приоритетах.

Об этом он сказал в разговоре с российскими пропагандистами.

«Трамп — это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса — строгого, беспощадного бизнеса», — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что Трамп отстаивает, прежде всего, свои интересы и интересы США.

Кроме того, Песков высказался о методах американского лидера и заявил, что они состоят в решении вопросов через силу.

«Трамп является сторонником решения всего „через колено“ на русском. Он говорит, что решение через силу, по-нашему, это решение „нагибать через колено“. И нагибающиеся… они будут дальше нагибаться. Главное — с Россией этого не делать», — добавил он.

