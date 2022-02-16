У Путина заявили, что РФ не причастна к кибератакам в Украине

В течение месяца – это уже вторая кибератака на украинские веб-ресурсы.
15 февраля на сайты украинских госорганов, банков и портала "Дия" была осуществлена мощная DDoS-атака. В РФ от причастности к хакерскому нападению открестились.
Так, как пишет пропагандистское агентство ТАСС, спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератаке на украинские веб-ресурсы.
"РФ не имеет отношения к кибератакам в Украине", — заявил Песков.
Напомним:
15 февраля масштабные DDoS-атаки претерпели почти все украинские банки, а также ряд госсайтов, в том числе сайты Министерства обороны и Вооруженных сил. Мощная кибератака началась и на портал "Дия".
По факту мощной DDoS-атаки на украинские правительственные сайты и банки по просьбе одного из государственных банков киберполиция начала проверку и открыла уголовное производство. В свою очередь США готовы помочь Киеву в расследовании.
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