У Путина заявили, что война в Украине близится к концу

Ушаков / © Getty Images

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Помощник президента РФ Путина Юрий Ушаков заявил, что война России против Украины якобы близится к завершению. В то же время, он не уточнил, когда именно это может произойти.

Об этом Ушаков сказал в интервью пропагандистским РосСМИ.

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"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", - заявил представитель Кремля в ответ на вопрос о перспективах завершения войны.

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Однако конкретные сроки или детали возможного завершения боевых действий Ушаков не привел.

Переговоры о мире в Украине — что известно

Напомним, ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Трампа Стивом Виткоффом якобы заявил о намерениях возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине в 10-х числах ноября.

Также известно, что украинский президент Владимир Зеленский обсудил с представителями США окончание войны в Украине, а именно гарантии безопасности и дальнейшие шаги, а наработанные предложения должны были передать РФ.

Тогда в Кремле заявили, что будут рассматривать предложения спецпосланников США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, но не намерены идти на политические уступки.

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Впоследствии американский представитель Стив Виткофф во время встречи с руководителем РФ Владимиром Путиным заявил о прогрессе в мирных переговорах и так называемой основе для прекращения огня.

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