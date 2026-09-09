У Путина заявили, что Зеленский якобы готов к компромиссам: заявление Пескова

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы стал готов к компромиссам на переговорах после слов Владимира Путина о «ящике Пандоры». Речь идет о заявлении российского диктатора, которым он оправдывал удары по Украине.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

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По его словам, готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Путина о том, что Киев «открыл ящик Пандоры». Песков также утверждает, что Украина знает, на какие уступки должно пойти для урегулирования войны. Конкретные условия он не назвал.

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Кроме того, спикер Кремля сообщил, что есть понимание возобновления встреч с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования войны в Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия наносит удары по Украине якобы в ответ на украинские атаки.

«Россия наносит ответные удары по Украине, чтобы не хотелось нам вредить», — заявил он.

Российский диктатор также назвал ответ РФ на украинские удары «значительным» для тех, кто, по его словам, открыл «ящик Пандоры».

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Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что США изучают идеи зимнего перемирия между Украиной и Россией, в том числе по защите энергетики и зерновых коридоров. По его словам, американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер привезли предложения для деэскалации, хотя интересы сторон разнятся.

Зеленский также заявлял, что Украина и РФ приблизились к новому формату переговоров после визитов американских представителей в Киев и Москву.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз озвучил циничную позицию Кремля: в Москве не считают переговоры причиной прекращения боевых действий. По словам Лаврова, Россия вроде бы готова к дипломатическому диалогу, но в то же время будет продолжать добиваться своих целей военным путем.

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