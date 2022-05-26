У Путина заявили, что ждут от Украины принятия оккупации территорий

В Российской Федерации заявили, что ждут от Украины принятия своих требований Москвы и "осознания сложившейся ситуации".
В частности, речь идет о претензиях страны-агрессорки на захваченные в Украине территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков в эфире радио "Маяк"
"Москва ожидает от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто – реальной ситуации, которая существует", — подчеркнул представитель Кремля.
На вопрос, касается ли это, в частности, "территориальных уступок", Песков ответил: "Это не территориальные уступки, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто здраво оценить".
Напомним, президент Владимир Зеленский обратил внимание, что в некоторых западных СМИ начали появляться статьи о том, что Украина должна уступить Россию территории. К примеру, в The New York Times вышла статья под названием "Война в Украине усложняется, а Америка не готова".
В частности, советник руководителя ОП Михаил Подоляк прокомментировал статью и заявил, что Украина не торгует своим суверенитетом.
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