Песков не смог ответить на вопрос, почему "зачистка" региона продолжается уже больше суток.

События в Белгородской области вызывают глубокую обеспокоенность и требуют от России больших усилий, заявил 23 мая спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Так, Песков назвал российских добровольцев, которые сегодня действуют в Белгородской области, "украинскими боевиками".

"Это вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий. Нужно исходить из того, что все они – украинские боевики", – цитируют пропагандисты спикера президента РФ.

В то же время Песков заявил, что проводить специальное заседание Совета безопасности РФ по ситуации в Белгородской области не планируется. По его словам, "СВО" продолжается, чтобы не допускать такого в дальнейшем".

Спикер российского диктатора затруднился отвечать на вопрос, почему "зачистка" региона продолжается уже более суток, и переадресовал вопрос к правоохранительным органам, Минобороны и ФСБ.

Напомним, российские добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" зашли 22 мая в Белгородскую область для освобождения своего государства от путинского режима и демилитаризованной зоны вдоль границы с Украиной. На территории области был объявлен режим контртеррористической операции.

По состоянию на 23 мая в Белгородской области продолжается зачистка, говорят местные власти. Они призывает местных жителей не возвращаться пока домой. В то же время российские добровольцы заявили, что продолжают свое продвижение.

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