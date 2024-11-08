У Путина заявили о готовности к диалогу с Трампом: детали

Пока конкретики нет, говорят в Москве.

В администрации российского диктатора Владимира Путина сделали заявление о "готовности" к диалогу с вновь избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, "готовность и открытость" Путина к диалогу с Трампом сохраняется. Впрочем, говорит представитель Кремля, пока никакой конкретики нет.

"До тех пор, пока не будут сделаны какие-либо конкретные шаги, рано говорить о потеплении отношений РФ и США", — высказался спикер "фюрера".

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