У Путина заявили о «конструктивном» разговоре с Виткоффом и Кушнером: подробности

Виткофф и Путин / © Associated Press

Помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Виткоффом и советником Джаредом Кушнером , назвав ее «полезной и конструктивной». По его словам, стороны договорились не разглашать детали переговоров.

Об этом пишут российские пропагандистские медиа.

Ушаков сообщил, что Москва получила от американской стороны еще четыре документа, кроме первоначального 27-пунктного плана Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. По словам чиновника, некоторые наработки США могут быть приемлемыми для РФ, но часть вызывает резкую критику.

Компромиссного варианта пока не существует, однако, как утверждает Ушаков, встреча позволила обсудить «пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса». Переговоры, по его словам, касались общей сущности американского плана, а не конкретных предложений.

Стороны также говорили о перспективах "долгосрочного мирного решения". Ушаков заявил, что Россия и США вроде бы подтвердили готовность продолжать работу в этом направлении.

Помощник Путина добавил, что американская делегация передала российскому диктатору поздравление от Дональда Трампа. В ответ Путин через Виткофф передал Трампу «ряд политических сигналов».

Также Ушаков отметил, что возможность личной встречи между Путиным и Трампом будет зависеть от того, как будет продвигаться процесс урегулирования.

Напомним, что перед встречей улыбающийся Путин сказал Виткоффу, что рад его видеть , и спросил его об их и Джареде Кушнере прогулке по Красной площади.

В The Spectator объяснили, что россияне неспроста водили Кушнера и Виткоффа по Москве – это был психологический трюк и «утонченный сигнал России».