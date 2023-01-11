У Путина заявили о невозможности мирных переговоров с Украиной: что придумали на этот раз

У российского президента-диктатора Владимира Путина заявили, что отсутствует перспектива мирных переговоров с Украиной. Причину они снова обвиняют украинскую сторону. Точнее – законодательство.

Такое мнение высказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМП.

По его словам, якобы украинские законы запрещают вести диалог со страной-агрессором - с Россией. Не забыл представитель Путина вспомнить еще и страны Запада.

"В условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, сейчас не приходится", — заявил Песков.

Также, по его словам, в проведении "спецоперации" есть положительная динамика.

Заявления Москвы о "мирных переговорах"

На словах в Кремле уже не в первый раз заявляют, мол, готовы к переговорам с Киевом. Впрочем, на деле не останавливают атаки. Например, комментируя мирные инициативы президента Украины Владимир Зеленского, Песков заявил, что Россия будет продолжать геноцидную войну, потому что это свидетельствует о "здравом смысле".

Путин во время разговора по телефону с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, мол, РФ открыта к диалогу по Украине. Впрочем, по его словам, Киеву следует учитывать "новые территориальные реалии".

Песков также заявлял, что ни один "мирный план" в отношении Украины не может существовать без учета "сегодняшних реалий". Он подразумевает так называемое "вхождение" в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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