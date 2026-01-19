У Путина заявили о приглашении от Трампа в "Совет мира"

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, который возглавляет президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав „Совета мира“. На данный момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — рассказал Песков.

Что известно о «Совете мира» Трампа?

Напомним, 16 января Трамп объявил о создании «Совета мира» для послевоенного управления Сектором Газа, что знаменует переход ко второму этапу его мирного плана из 20 пунктов. Совет будет поддерживать новое палестинское технократическое правительство, координировать рекордную гуманитарную помощь и требовать полной демилитаризации ХАМАСа при поддержке региональных партнеров. Президент США подчеркнул необходимость немедленной сдачи оружия и возвращения тел погибших Израилю, подчеркнув, что время страданий населения Газы должно закончиться.