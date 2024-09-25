В Кремле заявили, что якобы Украина хочет принудить Россию к миру. Впрочем, это "совершенно роковая ошибка".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Во время пресс-конференции представители РосСМИ процитировали слова президента Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН о том, что хозяин Кремля Владимир Путин не остановится сам, поэтому Россию можно только принудить к миру.

Песков подчеркнул, мол, "заставить Россию к миру невозможно". Более того, выразился он, "такая позиция является роковой ошибкой, это глубокая ошибка".

Он также в традиционной для Кремля манере еще раз пригрозил "последствиями" для украинской власти.

"Россия по сути является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед "сво". Но без достижения этих целей заставить Россию невозможно", — цинично высказался Песков.

Напомним, Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что война "ближе к завершению", чем многие думают. Союзники должны более активно поддерживать украинскую армию, потому что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

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