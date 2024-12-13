У Путина заявили о желании "полноценного мира": циничное заявление из Кремля

В пятницу, 13 декабря, в то время, когда российские ракеты массированно атаковали Украину, из Кремля раздавались заявления о якобы желании к миру.

Об этом сегодня заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

Да, Песков цинично заявил о том, что, мол, "РФ нужно не временное перемирие в Украине, а полноценный мир". Впрочем, на условиях Москвы.

Что касается переговоров, то представитель Кремля говорит, что они "необходимы". Однако происходит на базе Стамбульских договоренностей. Но, по словам Пескова, "Москва пока не видит предпосылок для переговоров с Киевом". Ведь, цинично заявил он, якобы "Украина уклоняется от них".

"Поэтому спецоперация (война – Ред.) продолжается. Ее цели будут достигнуты", — нагло заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, 13 декабря армия РФ ударила ракетами разных типов и дронами по Украине. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 287 средств воздушного нападения: 94 ракеты и 193 БпЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня был один из самых масштабных ударов по энергетике. Зеленский подчеркнул, что такими действиями проявляется "желание" диктатора РФ и к якобы переговорам, и к так называемому мирному плану.

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