- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2659
- Время на прочтение
- 1 мин
У Путина заявили об атаке на его резиденцию и пригрозили ответом
Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены, сказал Лавров.
Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ Путина в Новгородской области.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС.
Лавров заявил о якобы уничтожении 91 БпЛА.
Главное из заявлений Лаврова об украинской атаке на госрезиденцию Путина
«Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены», — сказал он.
Лавров подчеркнул, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима в политику государственного терроризма.
Информации о пострадавших и повреждениях не поступало, уточнил министр иностранных дел РФ.
В заключение российский чиновник заявил, что «РФ не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина».
Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Новгородской области. Там хранятся снаряды, мины и ракеты.