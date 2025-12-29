У Путина заявили об атаке на его резиденцию и пригрозили ответом

Путин и Лавров / © Associated Press

Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ Путина в Новгородской области.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС.

Лавров заявил о якобы уничтожении 91 БпЛА.

Главное из заявлений Лаврова об украинской атаке на госрезиденцию Путина

«Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима в политику государственного терроризма.

Информации о пострадавших и повреждениях не поступало, уточнил министр иностранных дел РФ.

В заключение российский чиновник заявил, что «РФ не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина».

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Новгородской области. Там хранятся снаряды, мины и ракеты.