У Путина заявляют, что Запад может подтолкнуть Украину к переговорам с РФ

В Кремле в очередной раз на словах заявляют, что, мол, готовы к диалогу с Киевом. Более того — готовы даже контактировать с западными странами, потому что якобы это может склонить Украину сесть за стол переговоров с РФ.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, передают российские СМП.

Спикер Кремля заявил, мол, позиция Украины по переговорам с Россией "изменчива". Мол, именно диалог с Западом может стать "подкрепляющим элементом" в этом.

"Потому что поступающие оттуда директивы (от западных стран — Ред.) очень скрупулезно выполняются Киевом", — бросил Песков обвинения в адрес Банковой.

Диалог Украины с агрессорной Россией: позиция сторон

В последнее время у диктатора Владимира Путина обвиняют Украину "в отсутствии диалога". Мол, могут достичь целей "спецоперации" мирным путем.

Президент Владимир Зеленский отмечает: первым шагом к переговорам со страной-агрессорской Россией должен быть выход оккупационных войск с нашей территории. Кроме того, в Москве должны изменить свою риторику. В частности, признать себя оккупантами.

Если же диалог будет происходить, то только в "публичном формате". По словам Зеленского, РФ ведет публичную войну. Именно поэтому переговоры по ее завершению также нужно вести в соответствующем формате.

Тем временем в Кремле такую идею отвергли. Он заявляет, что "трудно вообразить вообще публичные переговоры, таких переговоров не бывает".

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