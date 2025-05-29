В Кремле жалуются на Киев: ждут решения

Владимир Путин. / © Associated Press

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Россия ожидает решения Киева по их предложению провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Кроме того, Москве не нравится, что Украина вроде бы требует предоставления "меморандума".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пожаловался на Киев. Якобы, по его словам, требования по передаче "российского проекта меморандума по урегулированию неконструктивны".

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Представитель диктатора нагло подчеркивает, как для Москвы важно продолжить процесс прямых переговоров России и Украины.

По словам Пескова, Россия не хочет публично обсуждать содержание документов по урегулированию в Украине. Мол, переговоры должны проходить "в непубличном режиме".

Напомним, в РФ назвали дату и место встречи для обмена "меморандумами" . Москва предлагает встретиться в Стамбуле 2 июня.

Кроме того , глава МИД Сергей Лавров побеседовал по телефону с госсекретарем США Марко Рубио.

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Тем временем советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин предупредил РФ о желаемом содержании их меморандума .

Дата публикации 11:13, 28.05.25 Количество просмотров 319 Скандальное заявление Трампа заставило подпрыгнуть даже Медведева! Слушайте, как заговорили США