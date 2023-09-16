У РФ, Турции и Болгарии есть свой план: дипломат США объяснил, что прикрывает "зерновое соглашение"

Американский дипломат объяснил, что на самом деле прикрывает Россия и Турция "зерновым соглашением".

"Зерновое" соглашение является прикрытием для соглашения между Турцией, Россией и Болгарией о транспортировке больших объемов российского газа.

Об этом сказал экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Эрдоган выразил уверенность, что "зерновое" соглашение будет достигнуто. Он также настаивает на том, чтобы России разрешили экспортировать или, чтобы ее сельскохозяйственный банк был вновь подключен к системе Swift. Чтобы страховались суда, перевозящие российскую сельскохозяйственную продукцию через Черное море. На самом деле Россия хочет транспортировать свой аммиак через проходящий через Украину трубопровод. РФ выискивает любой повод, чтобы попытаться ослабить режим санкций. Пока что США и союзники не соглашаются на это", — пояснил американский дипломат.

По его словам, Еврокомиссия только готовится проводить следствие по транспортировке больших объемов российского газа через "Турецкий поток".

"Зерновое соглашение является своеобразным прикрытием для соглашения между Турцией, Россией и Болгарией о транспортировке больших объемов российского газа по дну Черного моря через "Турецкий поток", а затем через Болгарию так называемым "Балканским потоком" в Сербию и Венгрию. Все это делается очень тихо и с нарушением законодательства ЕС", — отметил Брайза.

Работа "зернового коридора"

Россия объявила о прекращении действия "зернового" соглашения 17 июля 2023 года.

Уже 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения".

По состоянию на 16 сентября 2023 года из Украины вышло пятое судно с агропродукцией и металлом после того, как Россия расторгла "зерновое соглашение".

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков также сообщил, что в порт Украины идут первые гражданские суда, которые воспользовались временным коридором в Черном море.

Читайте также: