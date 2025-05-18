У России достаточно средств, чтобы закончить войну с нужным результатом — Путин

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин высказался о результатах так называемого СВО, который нужен его государству. В частности, не обошла вниманием якобы "защиту русскоязычных жителей Украины".

Об этом пишут росСМИ.

"Достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Это результат - это устранение причин, вызвавших этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, и мы всегда говорим, и которые мы всегда говорим" и считают Россию своей родиной”, - заявил Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

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Очевидно, кремлевский диктатор до сих пор не понял, что в Украине его войскам никто не рад. Более того, защищать наших граждан нужно разве что от самих россиян, а это героически и филигранно делают украинские Вооруженные силы.

Целью войны России остается полная капитуляция Украины

Президент РФ Владимир Путин и российская верхушка пытаются подготовить российское население к более продолжительной войне в Украине.

В силу характера переговоров в Стамбуле и озвученных российской делегацией требований, аналитики ведомства убеждены, что целью войны России остается полная капитуляция Украины.

В то же время Москва представляет свои территориальные претензии не как предмет переговоров о завершении войны, а лишь как предпосылки к прекращению огня.

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Эксперты убеждены, что Кремль сознательно затягивает переговорный процесс, демонстрируя нежелание вести добросовестные переговоры как о прекращении огня, так и о заключении финального мирного соглашения.

«Путин и дальше отказываться идти на компромиссы до тех пор, пока Украина и Запад не смогут изменить его теорию победы. По ней Россия выигрывает войну на истощение путем непрерывного ползучего наступления, что не позволяет Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции», — считают аналитики.

Напомним, пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что встреча между руководителями России и Украины возможна при выполнении определенных условий. Путина даже не относительно достижения «устойчивого мира» в Украине, а элементарного прекращения огня на линии столкновения между российскими и украинскими войсками.