"У России есть 48 часов на ответ": Украина требует объяснений о военных учениях

"У России есть 48 часов на ответ": Украина требует объяснений о военных учениях

РФ должна указать точные районы проведения учений, а также даты их завершения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба требует от России разъяснений по военной деятельности у границ страны и в оккупированном Крыму.

Об этом Кулеба сообщил в пятницу, 11 февраля.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении министра.

Глава МИД уточнил, что согласно документу, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующих в этой деятельности.

Если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ, отметил Кулеба.

"У России есть 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной, или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение", — добавил украинский. министр.

Напомним, 10 февраля стартовали военные учения России и Беларуси. В Кремле утверждают, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки к возможному вторжению в Украину.

Так, в администрации президента США заявили, что считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.

Россия и Беларусь начали совместные учения "Союзная Решимость-22" | Новости мира

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