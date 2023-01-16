У России есть несколько сценариев нового нападения: разведка раскрыла детали

У России есть разные сценарии и направления возможного повторного нападения. Однако большинство распространенной информации в Сети – ложь.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "24 канала".

По его словам, украинские и международные аналитики вправе анализировать и просчитывать все возможные варианты действий России. Однако, оккупанты очень часто распространяют дезинформацию.

"Враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбрасывание через различные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень "экзотических", как, например, десант в Одессу. Потому что состоянием сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия", – сказал Юсов.

Что касается опасности со стороны Беларуси, представитель ГУР заверил, что по состоянию на данный момент угрозы вторжения нет.

"Но это также риск, на который мы должны обращать внимание", – отметил он.

Юсов подчеркнул, что Путин не отказался от своей стратегической цели – "геноцидной войны, уничтожения украинского народа и государства".

"Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", — подытожил представитель Главного управления разведки.

Ранее Андрей Юсов заявил, что сейчас Путин рассматривает вариант продолжительных боевых действий на истощение. Для этого в России мобилизуют все резервы и средства.

По его словам, Путин поставил Герасимову новый срок захвата Донбасса – до марта.

Напомним, польский военный аналитик Конрад Музыка считает, что все признаки указывают на присоединение Беларуси к войне против Украины в ближайшем будущем.

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