У России нет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО — Столтенберг

Генсек НАТО подчеркнул, что о том, станет ли Украина членом Альянса, будет решать точно не Россия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины в Альянс.

Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе.

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"Каждая страна имеет право выбирать свой путь, включая то, хочет она быть членом Альянса или нет. Украина и 30 союзников решат, когда Киев войдет в НАТО. Россия не имеет права голоса, россияне не могут ветировать этот вопрос", — заявил генсек.

Столтенберг заверил, что НАТО поддерживает Украину, а двери Альянса открыты для Киева. Но даты возможного присоединения Украины и Грузии к Альянсу он не назвал.

Ранее в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ.

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