У России уже были определенные гарантии безопасности в прошлом, которые она отвергла – немецкий министр

Государственный министр МИД Германии Тобиас Линднер заявил, что у России уже были гарантии безопасности от НАТО, но она сама отказалась от них.

Об этом Линднер сказал в интервью "Голосу Америки".

Так немецкий министр прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости гарантий безопасности для РФ, когда она вернется за стол переговоров.

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"Во-первых, сейчас я не вижу никаких признаков со стороны России, никаких признаков от Путина, что он действительно готов вести переговоры. То, что он называет переговорами, является чем-то похожим на продиктованный мир. И в конце концов, мы должны признать, что Россия уже имела определенные гарантии безопасности в прошлом, которые она отвергла", – рассказал Линднер.

Он также напомнил об учредительном соглашении Россия-НАТО, предусматривавшем гарантии безопасности для Москвы.

"Если вы посмотрите на учредительное соглашение Россия-НАТО, в нем разъяснено, что страны могут стать членами Альянса, но НАТО не будет размещать войска значительного размера на постоянной основе в этих странах. Поэтому это уже были определенные гарантии безопасности России", – добавил государственный министр.

Напомним, заявление Макрона о гарантиях безопасности для РФ подверглось критике в Украине. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что "достаточно странно, когда ты не пытаешься помочь жертве — а тут понятно, кто жертва — а думаешь, как удовлетворить убийцу".

Вместе с тем Подоляк заявлял о готовности Украины обеспечить безопасность РФ в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать соглашение советник главы ОП предложил в Будапеште.

После волны критики Макрон сказал, что "не нужно делать из мухи слона и искать противоречия там, где их нет".

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