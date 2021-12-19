У Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти — Ясько

Депутат утвержает, что эпизоды потери памяти якобы вызваны "насилием и пытками, которым Саакашвили подвергся в Глданской тюрьме".

У заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.

Об этом заявила его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько после того, как посетила политика в Горийском военном госпитале, сообщает "Грузия Online".

Ясько утвержает, что эпизоды потери памяти якобы вызваны "насилием и пытками, которым он подвергся в Глданской тюрьме". По ее словам, Саакашвили очень слаб. С учетом этих симптомов нардеп считает, что политика нельзя переводить в Руставскую тюрьму.

"Он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Михеила Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье", — сообщила Ясько.

Депутат добавила, что возможность присутствия Саакашвили на судебном процессе 22 декабря, зависит от его состояния здоровья.

Ранее Лиза Ясько заявила, что встречается с Саакашвили больше года, и он уже развелся с женой, хотя официально они об этом не сообщали. Также Елизавета Ясько сказала, что ей стыдно за комментаторов, которые обсуждают ее личную жизнь.

Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали по возвращении в Грузию и поместили в пенитенциарное учреждение. Действующие власти восприняли громкое возвращение Саакашвили на родину как попытку дестабилизировать ситуацию в стране. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

После этого у экс-президента Грузии обнаружили серьезное заболевание и переместили его в госпиталь. Позднее Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу.

Саакашвили голодал в целом 50 дней и прекратил голодовку 20 ноября. После прекращения такого рода протеста его личный врач Николоз Кипшидзе отметил, что процесс восстановления организма политика займет длительный период.

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