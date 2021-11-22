У Саакашвили поражены мозг и внутренние органы — Ясько

По ее словам, в тюрьме в Глдане Михеил Саакашвили подвергался физическому и психологическому насилию.

Длительная голодовка окончательно подорвала здоровье заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Политик очень ослаблен, у него повреждены головной мозг и внутренние органы.

Об этом заявила его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Неделю назад мы говорили, что его состояние критическое, но даже тогда он держался и был в силах. Сегодня я этих сил не увидела. Те симптомы, о которых мы услышали, что повреждены внутренние органы и головной мозг - это очень страшно. На данный момент я не представляю, как за какое-то короткое время можно реабилитироваться", — сказала Ясько.

По ее словам, морально Саакашвили "держится и продолжает быть в боевом духе", но очень слаб. Депутат призвала сделать все возможное, чтобы политик вышел на свободу.

В комментарии грузинскому каналу TV Pirveli Ясько заявила, что здоровье Саакашвили подорвали пытки, психологическое давление и "нечеловеческое обращение", которым он подвергался в тюрьме.

"Его здоровье подорвано из-за бесчеловечного поведения, физического и психологического насилия, которым он подвергался в тюрьме в Глдане. Я не врач, и мне сложно оценить его состояние, но я вижу, что он слаб. Думаю, на восстановление нужно много времени. Важно, чтобы процесс реабилитации завершился успешно, и чтобы он также был на свободе", — сказала она.

Ранее Лиза Ясько заявила, что встречается с Саакашвили больше года, и он уже развелся с женой, хотя официально они об этом не сообщали. Также Елизавета Ясько сказала, что ей стыдно за комментаторов, которые обсуждают ее личную жизнь.

Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали по возвращении в Грузию и поместили в пенитенциарное учреждение. Действующие власти восприняли громкое возвращение Саакашвили на родину как попытку дестабилизировать ситуацию в стране. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

После этого у экс-президента Грузии обнаружили серьезное заболевание и переместили его в госпиталь. Позднее Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу.

Саакашвили голодал в целом 50 дней и прекратил голодовку в субботу, 20 ноября. После прекращения такого рода протеста его личный врач Николоз Кипшидзе отметил, что процесс восстановления организма политика займет длительный период.

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