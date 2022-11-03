У Шольца опровергли изменение отношения к России, о чем ранее заявил Эрдоган

Правительство Германии опровергло заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы изменил свою позицию по отношению к России.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на представителя немецкого правительства.

"В ходе переговоров канцлер повторил свою позицию, что президент России должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска из Украины и начать мирные переговоры с Киевом", — заявил представитель правительства ФРГ.

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Напомним, Эрдоган ранее заявил, что разговаривал с Шольцом и тот якобы изменил свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. По словам турецкого лидера, немецкий канцлер стремится найти общий язык с российским диктатором.

Добавим, что Эрдоган и Шольц поговорили по телефону 2 ноября. После этого в Берлине сообщили, что политики согласились, что ядерная риторика России безответственна.

Последние заявления Шольца

В середине октября канцлер Германии заявил, что Россия начала войну не только против Украины, но и всего коллективного Запада.

Шольц также выразил убеждение, что президенту РФ Владимиру Путину не удастся достичь своих целей в Украине и Европе, и Запад будет оказывать Украине поддержку, в том числе военную.

В конце октября канцлер анонсировал, что Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

По оценкам Шольца, война РФ против Украины не перерастет в Третью мировую. В то же время, политик подчеркнул, что нельзя допустить прямого столкновения между РФ и НАТО, ведь это "опасно".

Поддержка Украины будет главной темой на встрече министров G7

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