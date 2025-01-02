У Шольца заявляют о необходимости продолжения телефонных переговоров канцлера с Путиным

Пока необходимости в личной встрече нет.

Канцлер Германии Олаф Шольц, якобы, должен продолжать общаться с президентом-диктатором России Владимиром Путиным.

Об этом заявила лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен, сообщает n-tv.

Политика не высказала мнение о том, мол, благодаря переговорам можно будет понять, что следует сделать для завершения полномасштабной войны в Украине.

"Эти переговоры должны происходить снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы наконец покончить с убийствами и смертями", — заявила она.

Вместе с тем, говорит она, будто необходимости в личной встрече Шольца с Путиным нет. По ее словам, сейчас достаточно поговорить по телефону, ведь сейчас "отношения остаются такими, какие они есть".

Напомним, в своем новогоднем обращении канцлер Германии Олаф Шольц пообещал пообещал поддерживать Украину, "как никто другой в Европе" – в ее борьбе с агрессией Российской Федерации.

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