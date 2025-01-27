У Си Цзиньпина может появиться преемник: Bloomberg оценил, кто возглавит Китай

Недавние кадровые назначения на ключевые руководящие должности в Китае, проведенные лидером Си Цзиньпин, могут свидетельствовать о подготовке преемника. Им, полагают эксперты, может стать один из молодых чиновников, родившихся в 1970-х годах.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, более 20% управленческих позиций в КНР в ближайшее время будут обновлены. На эти посты придут представители нового поколения.

"В этом году правительство президента Си Цзиньпина намерено осуществить ряд перестановок, которые позволят впервые увидеть молодое поколение должностных лиц, которые должны стать следующими высшими лидерами страны", — говорится в публикации.

Аналитики считают, что к 2030-м годам эти молодые лидеры достигнут возраста около 60 лет – пика карьеры для китайских госслужащих.

"Чем дольше Си Цзиньпин остается у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет среди представителей поколения после семидесятых", — считает Нил Томас из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества.

Среди потенциальных кандидатов на роль преемника Си Цзиньпина Bloomberg в особенности выделяет Лю Цзе. Он – самый молодой губернатор в Китае. Возглавляет богатую прибрежную провинцию Чжэцзян. Впрочем, эксперты не исключают и другой сценарий.

"Также возможно, что Си нарушит больше норм и сохранит своих близких союзников у власти гораздо дольше традиционного пенсионного возраста, открыв новую эру политики пожилых людей в Пекине", — высказался Нил Томас.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай сможет помочь приостановить войну РФ против Украины. Глава Белого дома похвастался, что у него всегда были хорошие отношения с китайским коллегой Си Цзиньпином.

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