У Симоньян истерика из-за топливного кризиса: просит россиян «хранить покой» и не «валить царя»

Путин и Симонян. / © Associated Press

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Экономическая ситуация в России неустанно продолжает ухудшаться из-за украинских атак, закрема по НПЗ, и международных санкций. В то же время, кремлевские пропагандисты не скрывают паники — Маргарита Симоньян истерически призвала граждан «терпеть» и не драматизировать из-за дефицита бензина.

Об этом поклонница «фюрера» заявила в эфире РосТВ и сообщает таблоид Daily Express.

В эфире программы коллеги-пропагандиста и украинофоба Владимира Соловьева она изо всех сил пыталась убедить россиян не преувеличивать, не жаловаться и не нагнетать из-за проблем с горючим.

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Симонян же решила сама вспомнить и посоветовала вспомнить другим «лихие 90-е» — купоны и еду по карточкам. Мол, те времена были еще хуже, а потому сейчас дерзко порекомендовала «сохранять покой» и не жаловаться.

«В моем городе, в Краснодаре, в 1992 были купоны. Мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте 11-12 лет и еще раньше — за водой. Не по кока-колу, не за чем-то другим, а за водой, потому что воды не было», — вспомнила пропагандистка.

По словам Симоньян, «враги России» якобы рассчитывают, что экономические трудности и внутренние проблемы вызовут массовое недовольство россиян и приведут к попыткам свергнуть режим диктатора Владимира Путина. Поэтому она предостеречь от попыток свергнуть «фюрера» — как это было с последним царем Николаем II в 1917 году.

«У меня нет никаких сомнений, что [враг] делает все, чтобы мы, как в 1917-м, побежали низвергать дорогого царя, а потом так все испортили…», — нагло добавила Симонян.

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Заметим, что во время своей речи на пропагандистском ТВ не вспомнила более миллиона россиян, ликвидированных из-за начавшейся Кремлем войны, а также и словом не оговорилась о первопричинах топливного коллапса.

В то же время Daily Express отмечает, что топливный кризис в России набирает обороты. Страну-агрессорку парализуют многокилометровые очереди на заправках и стремительный рост цен, а оккупированный Крым все больше испытывает проблемы со снабжением горючего. Ситуацию усугубляют регулярные удары украинских дронов.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что пропагандисты Путина подняли «бунт» из-за сокрушительных украинских ударов вглубь РФ. Они в панике заговорили о крушении и обвиняют федеральное правительство в неспособности создать целостную систему ПВО, которая могла бы должным образом защитить частный бизнес и критически важную инфраструктуру от украинских ударов.

Кроме того, так называемые «Z-блоггеры» вызверились на Кремль и потребовали кадровых чисток, потому что на днях дроны преодолели более 2,5 тыс. км российским воздушным пространством вплоть до Сибири и уготовили по Омскому НПЗ.

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Дата публикации 13:47, 18.06.26 Количество просмотров 333 «Идите по пути предателей»: пропагандист Соловьев после ударов по Москве советует россиянам бежать из страны

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