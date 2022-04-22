"У смерти нет шансов победить жизнь": Зеленский обратился к украинцам в Страстную пятницу

"У смерти нет шансов победить жизнь": Зеленский обратился к украинцам в Страстную пятницу

После восьми лет войны на Донбассе Россия захотела уничтожить Украину полностью, лишить украинцев права на жизнь. Но какими бы жестокими ни были битвы, у смерти нет шансов победить жизнь.

Человек любой веры не может совершить то, что сделали российские оккупанты в украинских городах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 22 апреля.

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"Завершается 58-й день нашей обороны. Завершается в Страстную пятницу – один из самых скорбных дней года для христиан. День, когда смерть, кажется, победила. Но... Мы надеемся на воскрешение. Мы верим в победу жизни над смертью. И мы молимся, чтобы смерть проиграла", – сказал глава государства.

Россия принесла в Украину смерть и после восьми лет жестокой войны на Донбассе захотела уничтожить государство полностью, подчеркнул он.

"Буквально лишить украинцев права – нашего права на жизнь. Но какими бы жестокими ни были битвы, у смерти нет шансов победить жизнь. Это знает каждый человек. Это знает каждый христианин. Это базовый элемент нашей культуры", – сказал Зеленский.

"Возможно, в современной русской культуре этого уже не существует. Потому что, чтобы сделать все, что они натворили против украинцев, в наших городах, нужно убить в себе человека. Ведь человек любой веры просто не может такого сделать. Но для нашей культуры все это имеет значение. И будет иметь значение. И жизнь точно победит смерть", – подчеркнул президент Украины.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 58 дня войны

Напомним, представители администрации президента США Джо Байдена выразили мнение, что ближайшие четыре недели станут решающими для хода войны в Украине и мировой политики.

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