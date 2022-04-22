"У смерти нет шансов победить жизнь": Зеленский обратился к украинцам в Страстную пятницу

После восьми лет войны на Донбассе Россия захотела уничтожить Украину полностью, лишить украинцев права на жизнь. Но какими бы жестокими ни были битвы, у смерти нет шансов победить жизнь.
Человек любой веры не может совершить то, что сделали российские оккупанты в украинских городах.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 22 апреля.
"Завершается 58-й день нашей обороны. Завершается в Страстную пятницу – один из самых скорбных дней года для христиан. День, когда смерть, кажется, победила. Но... Мы надеемся на воскрешение. Мы верим в победу жизни над смертью. И мы молимся, чтобы смерть проиграла", – сказал глава государства.
Россия принесла в Украину смерть и после восьми лет жестокой войны на Донбассе захотела уничтожить государство полностью, подчеркнул он.
"Буквально лишить украинцев права – нашего права на жизнь. Но какими бы жестокими ни были битвы, у смерти нет шансов победить жизнь. Это знает каждый человек. Это знает каждый христианин. Это базовый элемент нашей культуры", – сказал Зеленский.
"Возможно, в современной русской культуре этого уже не существует. Потому что, чтобы сделать все, что они натворили против украинцев, в наших городах, нужно убить в себе человека. Ведь человек любой веры просто не может такого сделать. Но для нашей культуры все это имеет значение. И будет иметь значение. И жизнь точно победит смерть", – подчеркнул президент Украины.
Напомним, представители администрации президента США Джо Байдена выразили мнение, что ближайшие четыре недели станут решающими для хода войны в Украине и мировой политики.
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