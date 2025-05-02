У соглашения об ископаемых есть ряд препятствий: NYT назвало вызовы для Украины и США

Добыча полезных ископаемых / © Pixabay

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После заключения соглашения между Украиной и США о распределении прав на украинские минеральные ресурсы путь к реальной добыче полезных ископаемых полон серьезных вызовов и неопределенности.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Соглашение о полезных ископаемых — препятствия для практического применения

Окончание войны с Россией — это только первая из многих преград, которую нужно преодолеть, прежде чем США смогут получить возможные выгоды от соглашения о полезных ископаемых.

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Карты с минеральными залежями на триллионы долларов по всей Украине, в том числе и на оккупированных территориях, в основном базируются на устаревших исследованиях. Новые же геологические исследования могут длиться несколько лет. Добыча минералов будет непростой: инвесторы будут вынуждены вложить миллиарды долларов, чтобы получить эти ресурсы из недр.

Кроме того, энергетическая инфраструктура Украины, постоянно подвергающаяся российским атакам, потребует восстановления и модернизации. Это необходимо для обеспечения мощностей для устойчивых горных операций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может получить сотни миллиардов долларов по этому соглашению — значительно больше 1 млрд дол. в год, которые Украина зарабатывает на роялти от природных ресурсов.

Выгоды от соглашения об ископаемых для США и Украины

Несмотря на все трудности, потенциальная выгода для США огромна. Ведь Вашингтон ищет способы уменьшить свою зависимость от Китая, который доминирует в сфере добычи и переработки минералов.

«Одна из привлекательных вещей в отношении Украины заключается в том, что в мире большинство месторождений уже захвачено Китаем, а у Украины до сих пор есть значительный неиспользованный потенциал«, — сказала директор Программы безопасности критических минералов Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Грейселин Баскаран.

Соглашение также открывает перспективу разработки газа и нефти в Черном море и, возможно, даже в Азовском море. По словам вице-президента Киевской школы экономики Натальи Шаповал, это создает ближайшие возможности для прибыльных проектов.

«Это может быть выгодным соглашением и для Украины, и для США. Оно задает тон для восстановления, инвестиций и развития региона Черного моря», — сказала Шаповал.

Однако многие детали соглашения еще предстоит согласовать, и они будут зависеть от хода войны и условий возможного мирного соглашения.

По оценкам украинского правительства, у страны есть 5% мировых запасов важнейших сырьевых материалов — в частности лития, титана, урана и графита. Геологическая служба США выяснила, что в Украине есть залежи 20 из 50 минералов, которые считаются критическими для американской экономики и обороны.

Впрочем, Баскаран предостерегает, что полные геологические исследования займут годы.

«Может оказаться, что есть много экономически выгодных месторождений, или же наоборот — что они нерентабельны. В среднем проходит 18 лет от открытия месторождения до начала добычи», — сказала директор Программы безопасности критических минералов.

Руководитель направления сырья для аккумуляторов в компании CRU (исследование рынка сырьевых товаров) Мартин Джексон заявил, что потенциальная шахта в Пологовском месторождении в Украине имеет разрешение на добычу, которая может покрыть около 2% мирового спроса на литий. Это ключевой компонент для батарей. Однако, по словам Джексона, этого недостаточно, чтобы гарантировать реализацию проекта, даже несмотря на его важность для Европы. Низкие цены на минерал сдерживают даже менее рискованные проекты по всему миру.

«Самая большая преграда — это сам рынок лития», — сказал он.

Директор по стратегии компании UkrLithiumMining, владеющей месторождением, Денис Алешин отметил, что лицензию компания получила еще в 2017 году и надеется начать добычу в 2029-м. Но для завершения проекта нужно еще 350 млн дол. Алешин назвал войну фактором, сильно тормозящим процесс.

Он также назвал соглашение с США «возможностью для украинского горнодобывающего сектора», учитывая объем капитала, необходимого для успеха таких проектов.

«Украина исторически испытывала недостаток прямых иностранных инвестиций», — сказал Алешин, но добавил, что существенного прогресса не будет, пока идет война.

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Согласно ему, будет создан паритетный Инвестиционный фонд для добычи более 50 видов минералов — от лития до нефти. Контроль над недрами будет сохранен за Украиной.

Согласно соглашению, в течение следующих 10 лет доходы от добычи полезных ископаемых не будут распределяться между Украиной и США. Они будут инвестироваться в новые украинские проекты и восстановление страны.

По информации издания Reuters, финансовые поступления от соглашения по полезным ископаемым возможны не ранее чем через 10 лет, ведь инвесторы сталкиваются с многочисленными препятствиями на пути запуска новых месторождений в Украине.