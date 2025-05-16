У США будет отдельная встреча с главой российской делегации: детали от ВВС

Флаги США и РФ. / © Reuters

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Представитель Соединенных Штатов Америки Майкл Антон не будет участвовать в сегодняшних переговорах России и Украины.

Об этом сообщает корреспондент BBC Том Бейтман.

"Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Антон — старший помощник госсекретаря Марко Рубио — не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция", — говорится в сообщении.

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По его словам, сначала американский чиновник отдельно встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским.

Напомним, ранее сообщалось, что США на переговорах между Россией и Украиной будет представлять директор по политическому планированию США Майкл Антон. Заметим, что ранее была информация об участии госсекретаря Марко Рубио.

Отметим, что Рубио принял участие в переговорах Украины, США и Турции, которые утром стартовали в Стамбуле. В составе американской команды — также посол в Турции Том Баррак и специальный представитель по Украине Кит Келлог.

Дата публикации 23:03, 15.05.25 Количество просмотров 96 Теперь Трамп делает предложение Путину! Европа реагирует!