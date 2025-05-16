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У США будет отдельная встреча с главой российской делегации: детали от ВВС
По информации СМИ, американский чиновник проведет встречу с делегацией РФ перед переговорами между Москвой и Киевом.
Представитель Соединенных Штатов Америки Майкл Антон не будет участвовать в сегодняшних переговорах России и Украины.
Об этом сообщает корреспондент BBC Том Бейтман.
"Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Антон — старший помощник госсекретаря Марко Рубио — не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция", — говорится в сообщении.
По его словам, сначала американский чиновник отдельно встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским.
Напомним, ранее сообщалось, что США на переговорах между Россией и Украиной будет представлять директор по политическому планированию США Майкл Антон. Заметим, что ранее была информация об участии госсекретаря Марко Рубио.
Отметим, что Рубио принял участие в переговорах Украины, США и Турции, которые утром стартовали в Стамбуле. В составе американской команды — также посол в Турции Том Баррак и специальный представитель по Украине Кит Келлог.