У стран-членов НАТО пока нет единого решения касательно переговоров с РФ — Financial Times

У стран-членов НАТО пока нет единого решения касательно переговоров с РФ — Financial Times

По словам собеседников издания, найти консенсус будет сложно.

Страны-союзники по НАТО пока так и не пришли к согласию по поводу переговоров с РФ, которая требует подписать "договор", который Кремль называет "гарантиями безопасности", касательно невступления Украины в Альянс.

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе, пишет "Новое время".

Так, по словам источников, ряд стран смирились с необходимостью вести диалог с Москвой, поскольку считают, что это поможет убедить Россию отказаться от наращивания войск на границе с Украиной для возможного нового вторжения на ее территорию.

"Проблема здесь в том, что если вы просто скажете нет, то у вас нет простора для переговоров", — объяснил один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

В то же время, министры обороны стран Балтии единогласно отвергают ультиматумы и требования Кремля.

"Мы видим агрессивную позицию России — только усиление и последующая эскалация ситуации, которая является серьезной угрозой не только Украине, но и всей Европе. Это жизненно важно для нашего региона и все союзники должны иметь единую ситуационную информированность и тесное сотрудничество", — подчеркнул. глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет.

Напомним, российский МИД обнародовал , как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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