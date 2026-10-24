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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Свириденко новая должность — чем будет заниматься экс-премьер

Правительство заменило представителя Украины в инвестиционном фонде восстановления из США.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Бывшую премьер-министр Украины Юлию Свириденко назначили уполномоченной представительницей Кабинета министров в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления (URIF).

Соответствующее распоряжение №1116 Кабинет министров Украины принял 23 октября 2026 года.

Согласно документу, правительство отозвало Перелыгина с должности уполномоченного представителя и делегировало в фонд Свириденко с его согласия.

В этой должности она заменит Егора Перелыгина, бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Украины.

Напомним, Юлия Свириденко занимала должность премьер-министра Украины с июля 2025 года по июль 2026 года. В сентябре 2026 года она возглавила бизнес-школу Киевской школы экономики.

Новым премьером стал Сергей Корецкий.

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