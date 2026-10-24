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У Свириденко новая должность — чем будет заниматься экс-премьер
Правительство заменило представителя Украины в инвестиционном фонде восстановления из США.
Бывшую премьер-министр Украины Юлию Свириденко назначили уполномоченной представительницей Кабинета министров в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления (URIF).
Соответствующее распоряжение №1116 Кабинет министров Украины принял 23 октября 2026 года.
Согласно документу, правительство отозвало Перелыгина с должности уполномоченного представителя и делегировало в фонд Свириденко с его согласия.
В этой должности она заменит Егора Перелыгина, бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Украины.
Напомним, Юлия Свириденко занимала должность премьер-министра Украины с июля 2025 года по июль 2026 года. В сентябре 2026 года она возглавила бизнес-школу Киевской школы экономики.
Новым премьером стал Сергей Корецкий.