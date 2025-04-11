У свободного мира есть 10 систем Patriot, они должны работать ради мира — Зеленский

Система Patriot / © portal.lviv.ua

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У свободного мира есть 10 систем Patriot, сейчас нужны политические решения, чтобы они работали ради мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании группы «Рамштайн».

«Наши люди, наши дети под ударами во многих, многих городах и селах: Днепр, Кривой Рог, Никополь, Полтава, Николаев, Запорожье, Сумы, Харьков, Одесса, Чернигов и многие другие. Все они нуждаются в защите от российских ракет. Вы знаете, что в Украине есть дефицит систем ПВО. Вы знаете, что система Patriot может эффективно защищать от баллистических угроз. Вы также знаете, что мы вынуждены перемещать те системы, которые есть, по стране, чтобы хотя бы временно оказать защиту разным городам. И вы знаете, что случается, когда даже одна система выходит из строя: это значит потерянные жизни», — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что свою способность быть террористическим государством Россия воспринимает как свое превосходство.

«И мы должны лишить их этой способности — их уверенности в том, что убийства можно воспринимать легкомысленно. Я прошу вас сосредоточить внимание, прежде всего, на ПВО для Украины. Нам действительно это нужно. Десять систем Patriot — у свободного мира они есть. Сейчас нужны политические решения, чтобы эти системы работали ради мира. Нам нужен этот результат», — отметил он.

Зеленский добавил, что прямо сейчас министр обороны Украины находится в Брюсселе. Он представит наиболее насущные потребности по поставкам на фронт.

«Но я прошу вас не сосредотачиваться только на текущих или краткосрочных потребностях — нам нужна четкая долгосрочная стратегия безопасности», — резюмировал президент.

Напомним, на заседании «Рамштайна» Борис Писториус заявил, что союзники по всему миру ищут для Украины системы ПВО.