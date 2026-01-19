У Тимошенко могут арестовать имущество: когда заседание суда

Народный депутат Юлия Тимошенко / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Высший антикоррупционный суд Украины перенес на 20 января заседание по ходатайству прокурора об аресте имущества лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, подозреваемой в предложении взяток народным депутатам.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Дмитрий Святненко из зала суда 19 января.

Суд перенес на вторник заседание по ходатайству прокурора об аресте имущества Тимошенко.

Реклама

Тимошенко не может оплатить залог

По словам депутата, после определения залога в 33 млн грн суд якобы пытается заблокировать все ее счета, чтобы не дать внести средства до установленного срока — среды, 21 января. В случае неуплаты залога с четверга, говорит Тимошенко, ей могут изменить меру пресечения на арест.

По словам лидера «Батькивщины», после предыдущего судебного заседания ее финансовые операции фактически заблокировали через финмониторинг, что делает невозможным перечисление средств в установленный судом срок.

«Они делают все, чтобы этот залог внести не смогли. Для чего? Для того, чтобы внести новую меру пресечения — это арест. Для чего им это надо? Чтобы меня изолировать от моей политической деятельности в парламенте», — высказалась нардеп.

Тимошенко про арест имущества

Тимошенко утверждает, что ее имущество не содержит никакой тайны и полностью задекларировано, однако, несмотря на это, счета заблокированы. Она отмечает: даже при наличии средств банки не принимают платеж, поскольку проверки длятся несколько дней.

Реклама

В чем подозревают Юлию Тимошенко?

14 января НАБУ и САП объявили Тимошенко подозрение в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Следствие считает, что она инициировала переговоры о введении системы регулярных выплат парламентариям в обмен на лояльное поведение во время голосований, с предусмотренными авансовыми платежами и координацией действий через мессенджер.

16 января ВАКС избрал для Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму 33 млн грн. Суд также обязал политика сдать загранпаспорта, не покидать пределы Киевской области и воздерживаться от общения с рядом других нардепов.

Тимошенко заявляла, что не может оплатить 33 млн грн залога из-за блокирования ее счетов, которое произошло еще до решения суда. Политик назвала дело о подкупе депутатов «заказным» и подчеркнула, что, несмотря на давление и замораживание активов, не собирается прекращать борьбу или покидать Украину.